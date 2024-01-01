جهاد الحرازين: نتنياهو يسير في الحرب بلا هدف بعد فشل مخطط التهجير



قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين، إن المخطط الذي تسعى لتنفيذه الحكومة الإسرائيلية، هو ترحيل المواطنين الفلسطينيين إمام بالإبادة أو التهجير أو يكونوا دون حقوق.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن هذا المخطط «التهجير» لم يستطع نتنياهو تنفيذه حتى الآن، ولذلك يسير بحرب بلا هدف أو أي خطط، حتى مرحلة ما بعد الحرب ليس لديه أي خطة سياسية.



ولفت إلى أن الإحصائية المتعلقة بالشهداء التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الفلسطيني، بسيطة مقارنة بما يحدث على الأرض، ولكنها هذه الأرقام هي التي تمكنت من الوصول إلى المستشفيات من شهداء وجرحى، مؤكدا أن ما يحدث بغزة جريمة كبرى تمارس بحق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وضرب كل ما يسمى فلسطيني.



وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة لدولة الاحتلال في هذه الجرائم من خلال تقديمها الدعم اللوجيستي والعسكري والمادي، وتوفر الغطاء القانوني والسياسي في إطار المنظمات الدولية، وإجهاضها المشاريع كافة التي دعت لوقف إطلاق النار.



ونوه بأن الحديث عن إمكانية تغير الموقف الأمريكي بعد الانتخابات، أمر مستبعد لأن الحزب الجمهوري أو الديمقراطي يريد إرضاء إسرائيل، وكل ما ينظر إليه الناخب الأمريكي هو الوضع الاقتصادي والضمان الاجتماعي والصحي فقط.



وتساءل عن عدم تحرك المحكمة الجنائية الدولية، والمدعي العام كريم خان حتى اللحظة؛ لإصدار مذكرات اعتقال للقادة الإسرائيليين، في ظل ارتكابهم جرائم إبادة بكل أنواعها وأشكالها.