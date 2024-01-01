إليسا ونانسي عجرم وأصالة يغنين للجزائرية وردة في حفل نجمات العرب

بدأ النصف الثاني من حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

وشهد الحفل استعادة التراث، حيث قدمت المطربة اللبنانية إليسا، أغنية «أكذب عليك» التي قدمتها الفنانة وردة، عام 2000، ضمن ألبوم غنائي يحمل اسم الأغنية وسط تفاعل من الجمهور، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، وصيحات وتصفيق عالي.

وغنت اللبنانية نانسي عجرم، أغنية «حرمت أحبك» للمطربة وردة الجزائرية، واستمتع الحضور معها وبأجواء الأغنية في سهرة مليئة بالإبداعات الفنية.

وقدمت أصالة للجمهور أغنية «اسمعوني» للمطربة وردة الجزائرية، وتفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق العالي.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.