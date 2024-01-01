قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه بعد ديني، ولا يوجد خطاب له إلا ويذكر فيه الله، وهذا شيء جوهري للغاية.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أنه يرى في الرئيس السيسي «مايسترو» لكل الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر شكل من أشكال إعجابه بطريقة الرئيس لإدارة وقيادة شئون الدولة.

وتابع: «هناك نوع من التلاقي والإعجاب بشخصية الرئيس في إدارة شئون البلد، وتحدثنا وتناقشنا عن قرب مرات عديدة»، موضحا أن مساحات حواره مع الرئيس تتمحور في اللقاءات الخاصة وزياراته للكاتدرائية والمكالمات الهاتفية.

وأشار إلى أن وضعية الكنيسة القبطية المصرية، بعيدة عن السياسية ولا تعمل بها، كما أن كوتة الأقباط البرلمانية مرفوضة تمام، منوها بأنه الكنيسة المصرية وطنية وتحترم الشخص الموجود على سدة الحكم أيا كان هو.

وتابع: «بنعلم أولادنا إزاي يحبوا الوطن، حتى أولادنا اللي برا عايشين في بلاد تانية وواخدين الجنسيات، تعيشوا في كل بلاد العالم لكن القلب هنا في مصر، روحوا وعيشوا واتبسطوا لكن قلبكم يكون في مصر، ونعيش ونهتم بالوطن وصيانته».