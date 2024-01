الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 6 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، استشهاد 6 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن طواقمها «تنقل 6 شهداء وإصابتين جراء استهداف طيارة حربية لمنزل في مخيم المغازي وسط القطاع»، منوهة أن «معظم الشهداء من الأطفال».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 13 مجزرة، راح ضحيتها 156 شهيدا و246 جريحًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 21 ألفًا و978 شهيدا و56 ألفًا و697 جريحًا.

ونوه أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي أخرج 30 مستشفى و53 مركزا للرعاية الصحية عن الخدمة، منوهًا أن «الأمر يضعف المنظومة الصحية التي تشهد حالة انهيار مستمر؛ بسبب الأعداد الهائلة من المصابين والجرحى».

وأشار إلى أن «الاحتلال يتعمد ومستمر في اعتقال 99 كادرًا صحيًا في ظروف غير إنسانية، والتعرض للبرد الشديد، والاستجواب تحت التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والعطش وعدم النوم».

