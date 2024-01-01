أليسون يحقق رقما مميزا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

افتتح البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، العام الجديد 2024، بتحقيق رقم مميز مع الفريق، بعد مشاركته أمام نيوكاسل.

ليفربول حقق الفوز على نيوكاسل بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل «إكس»، فإن أليسون بمشاركته في مباراة الليلة أمام نيوكاسل، وصل إلى المباراة رقم 250 مع الريدز.

وشارك أليسون مع ليفربول في 249 مباراة سابقة، حيث استقبلت شباكه 217 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 110 لقاءات.

أليسون انتقل إلى ليفربول في صيف 2018 قادما من روما، في صفقة بلغت قيمتها 62.5 مليون يورو، ويرتبط مع الريدز بعقد حتى صيف 2027.

بفوزه في مباراة اليوم رفع ليفربول رصيده للنقطة 45 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 29 في المركز التاسع.