ألمانيا: 65 ألف شخص يشاركون في احتفال رأس السنة التقليدي عند بوابة براندنبورج

شارك نحو 65 ألف شخص بشكل سلمي في احتفال رأس السنة التقليدي عند بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين مساء أمس الأحد، وذلك حسبما أفاد منظمو الحفل.

وقالت متحدثة اليوم الإثنين، إن تذاكر الحفل الذي أقيم في ساحة الاحتفالات الواقعة بين البوابة التي تعد شعار برلين وبين عمود النصر، بيعت بالكامل حيث تم فرض رسم دخول بقيمة 10 يورو على دخول المنطقة وذلك لأول مرة.

وذكر المنظمون أنهم استعانوا بنحو 1800 موظف من أجل ضمان سير سلمي وسلس للحفل.

ونقلت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" حفل رأس السنة على الهواء في برنامج باسم "مرحبا 2024" من تقديم اندريا كيفل ويوهانس بي. كيرنر، ولأول مرة منذ جائحة كورونا يعاد إطلاق الألعاب النارية في الحفل.

وقال المنظمون، إن أكثر من 100 مليون شخص تابعوا الحفل الذي حمل عنوان "سيلبريت آت ذات جيت "الاحتفال عند البوابة عبر وسائل الإعلام، وأضافوا أن "صور بوابة براندنبورج الساطعة جابت العالم مرة أخرى في ليلة رأس السنة وأثارت انفعالات قوية".