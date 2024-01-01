الفلبين تؤمن على 130 ألف مدرسة قيمتها 800 مليار بيزو

أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الاثنين، التأمين على مباني 130 ألف مدرسة قيمتها أكثر من 800 مليار بيزو فلبيني (14.4 مليار دولار) في إطار برنامج تجريبي جديد للتأمين على المنشآت الحكومية في الدولة التي تتعرض باستمرار لكوارث طبيعية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مكتب الخزانة العامة الفلبيني القول إن البرنامج التجريبي الذي يتم تنفيذه من خلال نظام خدمات التأمين الحكومية يستهدف توفير الحماية المالية للأصول الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية وحماية المالية الحكومية من الخسائر غير المتوقعة الناجمة عن الكوارث مثل الأعاصير والزلازل.

ويغطي برنامج التأمين الجديد 132 ألفا و862 مدرسة تقدر قيمتها بأكثر من 800 مليار بيزو.

وستغطي الخزانة العامة تكلفة التأمين من خلال العائدات الإضافية لسندات الكوارث.

وقالت روسيلا دو ليون عضو مجلس السياسة النقدية والرئيس السابق للخزانة الوطنية، إنه في ضوء تعرض الفلبين الدائم لمخاطر الكوارث الطبيعية من المهم التحرك الآن؛ لتطبيق حلول تساعد في زيادة القدرة على التعافي السريع من آثار الكوارث.