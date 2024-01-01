 السعودية: إيقاف 141 متهما في قضايا فساد ورشوة خلال شهر واحد - بوابة الشروق
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السعودية: إيقاف 141 متهما في قضايا فساد ورشوة خلال شهر واحد

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:19 ص

شهدت المملكة العربية السعودية إيقاف 141 شخصا في قضايا فساد ورشوة خلال شهر واحد، يعملون في عدد من الوزارات يأتي في مقدمتهم الحرس الوطني والداخلية والعدل.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، اليوم الاثنين، أنها باشرت خلال شهر ديسمبر اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "1481" جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع "207" متهمين في قضايا إدارية وجنائية"، مشيرة الى أنه تم إيقاف "141" مواطنا (سعوديا) ومقيما (لم تكشف عن جنسيتهم).

وأوضحت نزاهة أن الموقوفين موظفون من وزارات "الحرس الوطني، الداخلية، الصحة، العدل، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم" لتورطهم بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسيل الأموال، التزوير".


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