بدأ النصف الثاني من حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

واجتمعت إليسا مع أنغام في دويتو غنائي على المسرح، وقدموا للجمهور أغنية «ياريتك فاهمني» للمطربة أنغام، والتي قدمتها عام 2019، ضمن ألبوم «حالة خاصة جدا»، كما غنى الثنائي أغنية «لو تعرفوه» للمطربة إليسا، فقد طرحتها عام 2006، ضمن ألبوم «بستناك»، وسط تفاعل من الجمهور، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وأشادت إليسا بأنغام، وقالت إنها شخصية محترمة، فيما تحدثت أنغام عن إليسا، وقالت إنها تحب طبقة صوتها وتسعد دائما بأغانيها.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.