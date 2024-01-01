 تركيا: إنقاذ وضبط أكثر من 50 ألف مهاجر في بحر إيجة خلال 2023 - بوابة الشروق
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تركيا: إنقاذ وضبط أكثر من 50 ألف مهاجر في بحر إيجة خلال 2023

وكالة قنا
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 7:30 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 7:30 م

أعلنت السلطات التركية أنها أنقذت 25 ألفا و889 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجة خلال العام الماضي 2023.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان نقلته وكالة قنا: إن فرقها ضبطت أيضا 25 ألفا و770 مهاجرا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها لبت نداءات استغاثة تلقتها من 4 آلاف و962 مهاجرا غير شرعي كانوا عالقين في عرض البحر.

وتشهد الحدود التركية مع كل من بلغاريا واليونان والشواطئ التركية تزايدا في عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

 


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