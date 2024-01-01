تركيا: إنقاذ وضبط أكثر من 50 ألف مهاجر في بحر إيجة خلال 2023

أعلنت السلطات التركية أنها أنقذت 25 ألفا و889 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجة خلال العام الماضي 2023.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان نقلته وكالة قنا: إن فرقها ضبطت أيضا 25 ألفا و770 مهاجرا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها لبت نداءات استغاثة تلقتها من 4 آلاف و962 مهاجرا غير شرعي كانوا عالقين في عرض البحر.

وتشهد الحدود التركية مع كل من بلغاريا واليونان والشواطئ التركية تزايدا في عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.