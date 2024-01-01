مدن بالنمسا والنرويج وإستونيا تبدأ العام الجديد كعواصم للثقافة في أوروبا

تدخل مدن بودو في النرويج، وتارتو في إستونيا، وباد إيستشل في النمسا، العام الجديد، اليوم الاثنين، وقد أصبحت فيه عواصم للثقافة الأوروبية.



ولدى المدن الثلاث خطط كبيرة لعامها المشترك باللقب الثقافي.



وترغب مدينة باد إيستشل، المعروفة بأنها مدينة المنتجع الصحي الرومانسي والتي كانت بمثابة مصيفا للإمبراطور فرانز جوزيف والإمبراطورة سيسي، إلى جانب 22 بلدية أخرى في منطقة زالسكامرجوت الأوسع، في إظهار الجانب المظلم من المناظر الطبيعية الرائعة لجبال الألب في أكثر من 300 مشروع.



ولطالما اعتبرت تارتو قلب وروح دولة إستونيا الصغيرة في شمال شرق أوروبا وتهدف إلى أن تصبح أكثر بروزا خارج إستونيا من خلال أكثر من ألف مناسبة.



ولا تريد بودو، أول عاصمة للثقافة الأوروبية شمال الدائرة القطبية الشمالية، فقط تقديم طبيعة القطب الشمالي الخلابة، ولكن أيضا مهرجانا ثقافيا مستداما، ويجب التركيز بشكل خاص على ثقافة قومية سامي، السكان الأصليين في المنطقة.



ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لعاصمة الثقافة الأوروبية في باد إيستشل في 20 يناير، وفي تارتو في 26 من نفس الشهر، وفي بودو في 3 فبراير.