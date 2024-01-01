حاخام أرثوذكسي: الصهيونية خيانة لله ونؤمن بضرورة زوال دولة إسرائيل

كشف الحاخام الأرثوذكسي المناهض للصهيونية، الحنان بيك، أن إسرائيل «فشلت في توفير الأمن لليهود» لدرجة أنها أصبحت المكان «الأخطر» عليهم، مشيرا إلى أن المسلمين أنقذوا اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد في أجزاء مختلفة من العالم، عبر التاريخ.

وقال بيك، والذي يعد أحد أبرز رجال الدين في بريطانيا، في مقابلة مع وكالة «الأناضول»، اليوم الاثنين: «سافروا حول العالم وفي النهاية سترون أن أخطر مكان لليهودي اليوم، هو إسرائيل».

وأضاف أنه يعيش في بريطانيا منذ 36 عاما، وخلص إلى أن اليهود «يعيشون بسلام وأمان في أنحاء العالم كافة حتى في البلدان المسلمة»، معقبًا: «اليهود يعيشون بسلام خارج إسرائيل، ليس في الغرب فحسب، بل في العالم الإسلامي أيضا».

ولفت العضو في حركة «ناطوري كارتا» (حرّاس المدينة) اليهودية المناهضة للصهيونية، إلى أن الأخيرة «تتعارض تماما مع العقيدة اليهودية، وأن اليهود الأرثوذكس كانوا دائما ضد الصهيونية وتأسيس إسرائيل».

ويعرف اليهود الأرثوذكس بأنهم المحافظون المدافعون بشكل صارم عن الشريعة اليهودية.

وفي السياق، وصف بيك الصهيونية بأنها «خيانة لله»، مضيفًا: «إنشاء إسرائيل بشكل عام خيانة لله وسوف تفشل في نهاية المطاف».

وتساءل: «كم دولة تأسست خلال السنوات الـ 75 الماضية؟ هل لاحظتم أن جميع الدول التي تأسست تعيش في سلام؟ لكن المكان الوحيد في العالم الذي لا سلام فيه ليوم واحد هو إسرائيل».

وشدد الحاخام بيك على أن اليهود الأرثوذكس «يقفون ضد إسرائيل وينتظرون زوالها».

المسلمون أعطونا مكانا مثاليا للعيش

ولفت الحاخام الأرثوذكسي في حديثه للأناضول إلى الدور الذي لعبه المسلمون عبر التاريخ في حياة الشعب اليهودي، وقال: «تعرضنا للاضطهاد في أجزاء كثيرة من العالم، وأنقذنا المسلمون عبر التاريخ. لقد أعطونا مكانا مثاليا للعيش فيه».

ورأى أن «الصهاينة يحاولون دائما الادعاء بأن المسلمين يريدون إبادة جميع اليهود وإلقاءهم في البحر»، معتبرا هذه المزاعم بمثابة «هراء».

وأكمل: «من يعرف قليلا عن التاريخ، يعلم أن اليهود عاشوا حياة رائعة في البلدان الإسلامية. لقد تعرضنا كيهود للاضطهاد في معظم أنحاء العالم ولطالما أنقذنا المسلمون من ذلك الاضطهاد»، نافيًا الاتهامات الموجهة ضد المسلمين بمعاداة السامية.

واستدرك: «رغم مرور 75 عاما على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ما زال اليهود يعيشون بسلام في العالم الإسلامي»، مشيرا إلى المجتمعات اليهودية في كل من «المغرب وتونس والجزائر وإيران وتركيا واليمن».

لا أعتبر نتنياهو يهوديا

وإلى جانب موقفه من الصهيونية وتأسيس إسرائيل، انتقد بيك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدوره في «الإبادة الجماعية» التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

وقال إنه لا يعتبر نتنياهو «يهوديا»، واصفا إياه بأنه «رئيس وزراء الشعب الذي تمرد على الله»، وفق تعبيره.

وتابع: «لا أستطيع أن أتحمل رؤية شخص يمكنه إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية، أو على ارتكابها»، منوهًا أن «نتنياهو كان يحاول تصوير نفسه على أنه علماني، من خلال انتهاك الحرمات اليومية للعقيدة اليهودية».

الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر

وبالحديث عن عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» ضد مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، شدد بيك للأناضول على أن الصراع في فلسطين «لم يبدأ بهجوم حماس».

وأشار بيك إلى أن الصراع «بدأ في 15 مايو 1948«، مبينا أنه بالنسبة للفلسطينيين «بدأ الأمر بالنكبة حيث تعرض الفلسطينيون لجرائم القتل والإبادة الجماعية».

وأكد أن ما حدث في 7 أكتوبر كان نتيجة للسياسة الإسرائيلية، داعيا زعماء العالم إلى «فتح أعينهم ليفهموا أن مساعدة إسرائيل ليست في مصلحة الشعب اليهودي».

ولفت الحاخام بيك إلى أن القتل والاحتلال لا يمكن أن يبررا «شن حرب إبادة جماعية أخرى».

وانتقد الدول الغربية، قائلا: «نفهم أنهم يريدون مساعدة إسرائيل لأنهم يريدون مساعدة الشعب اليهودي، ويشعرون بالذنب تجاه ما حدث في الحرب العالمية الثانية، حيث قتل أكثر من 6 ملايين يهودي. لكن ما يفعلونه الآن خاطئ تماما».

تحرير فلسطين من النهر إلى البحر

وسلط الحاخام بيك الضوء على أنه وفقا للعقيدة اليهودية الأرثوذكسية «لا يُسمح لليهود بحكم حتى شبر واحد من الأرض» (في إشارة إلى فلسطين).

وأشار في حديثه للأناضول إلى أن طائفته «لا تدعم حل الدولتين، لأنها تؤمن بضرورة زوال دولة إسرائيل، وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وأن مشكلتها تكمن مع الاحتلال والمحتلين»، على حد وتعبيره.

وفي السياق، شدد بيك على أن موقف طائفته من تأسيس إسرائيل «لا يعني قتل اليهود أو ترحيلهم، بل بإمكانهم مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، كما هو حال اليهود في الدول الإسلامية الأخرى».