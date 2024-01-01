التموين: تحديد سعر الذهب اليوم يخضع لآلية العرض والطلب بالسوق

رد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، الصعود الحاد بأسعار الذهب بالسوق المحلي إلى ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية للذهب خلال الآونة الأخيرة.



وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى توجه المستثمر نحو شراء الذهب في أعقاب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن توجهه نحو تخفيض سعر الفائدة على الدولار مع العام الجديد.



ونوه إلى انعكاس ذلك على السوق المحلي؛ بارتفاع الطلب على الشراء؛ بغرض التحوط من تراجع قيمة العملة، لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار العقارات بالآونة الأخيرة، موضحا أن تحديد السعر اليوم يعود إلى آلية «العرض والطلب».



وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ يتوقف على حجم العرض والطلب بالسوق وكذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي، متابعا: «إذا أصبح السوق غير منضبط سوف تتدخل الدولة؛ بأدوات اقتصادية كزيادة حجم المعروض وتأمين الاحتياطي السلعي».



وعلى صعيد آخر يتعلق بانضمام مصر إلى تحالف دول «بريكس»، قال إن الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي؛ من شأنه أن يخلق سوقا مشتركة لتداول السلع بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، إلى جانب إتاحة البنك التابع للتحالف؛ إقراض الدول الأعضاء.



وأشار إلى توجه المستثمر الأجنبي إلى السوق المصري؛ بسبب ارتفاع العائد على الاستثمار وارتفاع القدرة الشرائية بالسوق المحلي، فضلا عن إمكانية نفاذ المستثمر عبر مصر إلى أسواق أخرى بدول الجوار.