بدأ النصف الثاني من حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

واجتمعت إليسا مع أصالة نصري في دويتو غنائي على المسرح، وقدموا للجمهور أغنية «يمين الله» للمطربة أصالة عام 2012، من ألبوم يحمل نفس الاسم، كما غنى الثنائي أغنية «أنا وبس» للمطربة إليسا والتي قد أصدرتها عام 2022، وسط تفاعل من الجمهور، في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقالت أصالة إن علاقتها طيبة بالمطربة اللبنانية إليسا، حيث تشعر أن إليسا قريبة منها في ذوق الأغاني، حيث يلتقون في الأغاني الدرامية، كما أنها ترى أن إليسا مطربة صادقة وجريئة، بينما قالت إليسا أن علاقتها بأصالة هي علاقة منافسة.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.