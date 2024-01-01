إصابة 22 شخصا بجروح خطيرة بسبب الألعاب النارية في برلين

أعلن مستشفى "أونفالكرانكنهاوس" المتخصص في استقبال وعلاج حالات الحوادث في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، تلقى نحو 22 شخصا العلاج من إصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين تعين إجراء عمليات بتر أطراف لهم.

وقال المستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إنه تم علاج نحو 22 مريضا يعانون من إصابات خطيرة في العين وحروق وإصابات في اليدين والوجه ناجمة عن انفجارات.

وذكر المستشفى أنه كانت هناك "إصابات بتر مأساوية" في بعض الحالات. وأضاف أنه زاد قدرته التشغيلية بشكل كبير ليلة رأس السنة الجديدة.

وأعلن المستشفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الأحد، أن "فريقا من جراحي اليد لدينا يتأهب بالفعل للماراثون الجراحي في تلك الليلة في العديد من غرف العمليات".