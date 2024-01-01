مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجرى اختبارات لـ125 باحثا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول

الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأشار عكاوي، إلى أن المركز أجرى الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لـ125 من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم 139، بالإضافة لعدد من خارج الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، أن من ضمن الممتحنين طلبة أمين عام الجامعة المساعد، وعلي عامر مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، مشيرا إلى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.