استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، 940 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، وذلك في أول يوم في بداية العام الميلادي الجديد، لزيارة دير القديسة كاترينا، والمقاصد السياحية الدينية والبيئة والأثرية التي تشتهر بها المدينة.



وقال علي عبدالبصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن السائحين الذين قضوا ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة داخل منتجعات جنوب سيناء السياحية، حرصوا على التوافد إلى سانت كاترين منذ الصباح، لزيارة الدير، والمقاصد السياحية المتنوعة التي تتميز بها المدينة، وقضاء اليوم بها للاستمتاع بالروحانيات، والطبيعة الخلابة الفريدة التي تتميز بها سانت كاترين.



وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة استقبلت صباح اليوم 940 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، لزيارة الدير وبعض المعالم السياحية بالمدينة على مدار اليوم فقط، بالإضافة إلى السائحين الذين يتواجدوا في المدينة منذ أيام لقضاء عطلاتهم في المخيمات، والتجول داخل الوديان الجبلية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.



وأوضح أن حالة الطقس في المدينة مستقرة، ويسودها أجواء مشمسة ودافئة نهارًا، باردة مع حلول الليل، وشديدة البرودة إلى حد الصقيع في منتصف الليل، ثم يعود الدفء مع سطوع الشمس نهارًا.