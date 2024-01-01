إيران: فكرة إجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي لا تزال قائمة

قالت إيران إنها منفتحة على إجراء محادثات جديدة حول برنامجها النووي مع القوى العالمية، بعد أن ألقت الحرب الضروس في غزة بظلالها على هذه المحادثات.

ونقلت وكالة بلومبرج عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله في مؤتمر صحفي في طهران اليوم الإثنين، إن "المناخ الدبلوماسي المناسب لعقد جولة جديدة من المحادثات مازال قائما، ولا مانع لدينا في عقد جولة جديدة من المحادثات في إطار خطوطنا الحمراء".

وكانت طهران قد أشارت، الشهر الماضي، إلى أن جهودا لإحياء اتفاق يستهدف كبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات من جانب دول مثل الولايات المتحدة، قد طغت عليها الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 أكتوبر.