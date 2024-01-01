الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين: شعبنا لن يستسلم وأوهام العدو ستسقط تباعا

توجّهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالتحية للشعب الفلسطيني، الذي يواجه حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، ولكل أبطال المقاومة.

وقالت عبر بيان لها، نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا": "دخول العالم عامه الجديد في ظل استمرار المذابح ضد الشعب الفلسطيني، هو وصمة عار في تاريخ الإنسانية، وشاهد على حجم الظلم والتآمر الذي يتعرّض له شعبنا، ومدى وحشية العدوان الذي تقوده المنظومة الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيًة".

كما نعت الجبهة "أبطال القوة البحرية اليمنية الذين استهدفهم العدو الأمريكي"، مؤكدةً: "ما قدمه اليمن لفلسطين في هذه المواجهة هو التجسيد الحقيقي لقيم العروبة ومعنى وجود هذه الأمة ودورها في معركة المصير والوجود الحالية".

واعتبرت الجبهة، أنّ اعتصامات وفعاليات الجماهير العربية التي حاصرت السفارات الأمريكية في بعض الدول، تأكيد على وعي الجماهير بالدور المركزي للعدو الأمريكي في إبادة شعب فلسطين، مشددةً على ضرورة تصعيد هذه الفعاليات وكل أشكال النضال ضد قوى العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة.

ولفتت الجبهة، إلى ضرورة الارتقاء بالفعل النضالي الفلسطيني الموحّد على امتداد الوطن المحتل، قائلة: "لا معنى للانكفاء أو الخوف أو الخضوع لتهديدات العدو وأجهزته القمعيّة إلا كوصفةٍ للانتحار والاستسلام أمام الإبادة التي لا يستثني منها العدو أحد من شعبنا، وأن المطلوب الآن تجاوز كل دعاة الاستسلام والخنوع للعدو، واستعادة شعبنا لسيادته على فعله وقراره ومصيره، وهذا لن يحدث إلا بالانخراط الواسع في هذه المعركة المصيرية".

وتابعت: "العدو لم ولن يفلح في تحقيق أهدافه من هذه الحرب، وأن أوهام العدو ستسقط وتتحطم تباعًا، فشعبنا لن يتراجع أو يستسلم بعد كل هذه التضحيات التي قدمها، والألآم الهائلة التي أصابته في هذا العدوان، ولا زال صامدًا أمام القصف والمذابح والتهجير الممنهج، وبرد الخيام وجوع الأطفال وتدمير المستشفيات، ولم يرفع الراية البيضاء، ولن يفرط بقطرة واحدة من دماء الشهداء وسيمضي متمسكًا بعهدهم، مهما كان ولا زال من تخاذل وعجز وتآمر".

ودعت الجبهة ختامًا لارتقاء الموقف الشعبي العربي، للدور النضالي المنشود، والكفيل بإحداث تغيير في الموقف الرسمي، وأيضًا في الاستنزاف الجدي لقوى العدوان ومصالحها، فهذه نقطة فارقة في كفاح طويل خاضته الأمة العربية وشعبنا الفلسطيني في مقدمتها لأجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستعمار.