حسن أبو الروس يشعل حفل الكريسماس بأحد المراكب النيلية (صور)

أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس إحتفالية رأس السنة 2024 داخل أحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور كامل العدد، من الشباب والسياح العرب والأجانب.

وأشعل أبو الروس الحفل بمجرد صعوده على خشبة المسرح وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية، ليقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "كل الناس"، "لما باجي"، "مليونير"، "فلتت"، "كل البنات"، بالإضافة الى أغنيتة الجديدة "فوق" والتي حصدت المزيد وهتافات وصيحات الإعجاب.

وكان ضمن الحضور أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل "بطن الحوت" و الذي يشارك أبو الروس في بطولته.

وكان الفنان والمطرب حسن أبو الروس قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلات النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست 2023 ساوندستورم الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي، قدموا أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانات الموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.