انتقد حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة العليا ضد عنصر رئيسي في قانون الإصلاح القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية.

وقال الحزب: "من المؤسف أن اختارت المحكمة العليا إصدار حكم في قلب النزاع الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يقاتل فيه الجنود الإسرائيليون من اليمين واليسار ويعرضون حياتهم للخطر في الحرب"، بحسب ادعائه.

وأضاف الحزب:" قرار المحكمة يتناقض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة ، خاصة في وقت الحرب"، بحسب وصفه.

وكان القضاة قد ألغوا عنصرا رئيسيا من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي كانت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تدعو إليه منذ عام رغم الاحتجاجات الشديدة.

واتفق غالبية قضاة المحكمة العليا على أن التعديل القانوني، الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي، ألغى قدرة المحكمة على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير الملائمة" التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو الوزراء.