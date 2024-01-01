تقرير: دي خيا يدرس الاعتزال

يدرس الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، اعتزال كرة القدم، بعد رحيله الموسم الماضي عن الفريق الإنجليزي وعدم الانضمام لأي نادٍ آخر.

ووفقًا لموقع «ذا أثلتيك» البريطاني فإن دي خيا يدرس الاعتزال خصوصا أنه يستمتع بحياته بعيدًا عن كرة القدم الاحترافية بعد سنوات تحت المجهر والضغط الشديد في يونايتد.

وأوضح التقرير أن الحارس الإسباني تلقى عروضا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يذكر اسمها، بالإضافة للعديد من العروض والاستفسارات، من فرق أوروبية كبيرة، إضافة لفرق النصف السفلي في البريميرليج، لكن الحارس متردد بشأن اللعب مع أندية صغيرة في إنجلترا، كما أن فكرة خلافة أونانا في إنتر ميلان لا تعجبه.

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، تلقى عروضا من أندية في النصف الأسفل من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما قد يتخذ قرارا صادما بشأن مستقبله.

واختار الحارس الإسباني البقاء بعيدًا عن كرة القدم في الموسم الحالي، بعد عدم الاتفاق على عقد جديد مخفض مع مانشستر يونايتد، الصيف الماضي.