تزداد الأحداث اشتعالًا في إسرائيل مع بداية العام الجديد 2024، حيث استقبلت حكومة بنيامين نتنياهو اتهامات مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، من قبل وزراء ومسئولين إسرائيليين ووصل الأمر إلى الاستقالة.

- وزيرة تتشاجر مع مسئول في الجيش داخل اجتماع حكومي

خلال اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، تشاجرت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك مع مسئول عسكري رفيع المستوى، بعد أن شككت في سلوك طياري سلاح الجو الإسرائيلي فيما يتعلق بالدعم الجوي للقوات البرية في غزة.

وذكرت صحيفة "timesofisrael"، أن سؤال الوزيرة التي تنتمي لحزب "الصهيوني الديني" كان هل صحيح أن هناك طيارين يرفضون القصف لأسباب تتعلق بالشعور بالذنب ولا يقدمون الدعم للقوات البرية؟.

ونُقل عن ستروك، قولها إن مثل هذه الادعاءات وصلت إليها "من الشهادات على الأرض"، وردا عليها نُقل عن وزير التعليم يوآف كيش قوله: "هذا سؤال وهمي".

وبحسب ما ورد رد الميجور جنرال إليعازر توليدانو رئيس مديرية الإستراتيجية في هيئة الأركان العامة، بإخبارها أن هذا سؤال فظيع، الإجابة المختصرة هي أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل والإجابة الأطول هي أن مستوى المساعدة الجوية للقوات البرية في الحرب لم يسبق له مثيل، أنا متأكد من أنك إذا سألت القادة الميدانيين، فسوف تحصل على نفس الإجابة، وكان رد ستروك عليه عنيفا وقالت: "يمكنني أن أطلب ما أريد. لا تحكم على أسئلتي".

وحاول نتنياهو، تهدئة الوضع وتدخل قائلا إن رده على سؤال الوزيرة كان صحيحا، فيما يتعلق بطبيعة السؤال، ولكن ليس من المناسب أن تخبر الوزيرة برأيك في سؤالها.

ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري فكرة عدم حصول القوات البرية -التي تقود العدوان- في غزة على دعم جوي كاف، قائلا: "لم يكن هناك مثل هذا التنسيق بين القوات الجوية والقوات البرية، لا توجد حالة واحدة لم تتلق فيها القوات البرية دعما جويا أو انتشالا تحت إطلاق النار".

وقوبل تسريب تعليقات ستروك بانتقادات شديدة من المعارضين السياسيين، وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي اتهمها بـ"التحريض المشين"، وقال إن سؤالها ورد فعل نتنياهو يثبتان أن الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل يستحقون حكومة مختلفة.

وحدث هجومي عبر منصات التواصل الاجتماعي من بعض الأصوات الأخرى داخل المعارضة في الكيان الإسرائيلي على سؤال ستروك.

وولدت فكرة أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي منعزلين وأقل التزامًا (بالأمن القومي) بعض الاهتمام في دوائر اليمين المتطرف خلال الاحتجاجات على الإصلاح القضائي للحكومة في وقت سابق من عام 2023، والذي قسم الكيان الإسرائيلي قبل معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وكان كجزء من حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي تقوم بإصلاح جذري للنظام القانوني في إسرائيل، أعلن مئات الطيارين وجنود الاحتياط الآخرين من وحدات النخبة في إنهم سيرفضون الخدمة في المواقف غير الطارئة، مما جعل اليمين متطرف متحفزاً ضدهم.

وستروك ليست المسؤولة الأولى التي تثير الجدل في هذا الشأن، حيث ادعى وزير الاقتصاد نيير بريكات أن القوات البرية في غزة معرضة للخطر لأنها لا تتلقى دعما جويا كافيا، وسارع نتنياهو في توبيخ نيير بعد هذه التصريحات، بحسب "timesofisrael".

- استقالة على طاولة نتنياهو في بداية العام

أعلنت مديرة هيئة الشركات الحكومية ميشال روزنباوم، استقالتها بعد معركة استمرت أشهر مع وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم، مشيرة إلى استحواذه على المنصب وفي خطاب استقالتها.

وقالت روزنباوم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنها ستترك منصبها بسبب التصرفات غير اللائقة لأمسالم، بحجة أن سلوكه منعها من القيام بواجباتها.

وتابعت: "مارس أمسالم ضغوطًا هائلة علي وعلى السلطة لدعم تعيين الناشطين السياسيين ومساعديه في مناصب رئيسية في الشركات الحكومية"، وكانت هيئة الشركات الحكومية جزءا من وزارة المالية، ولكن أصر أمسالم على أنها تعمل تحت سيطرته كجزء من اتفاقه مع نتنياهو.

وزعمت روزنباوم، أنها تعرضت لضغوط لإقالة أشخاص من أدوارهم كجزء من الانتقام السياسي لفتح مناصب لشركاء أمسالم، مما يشير إلى شبهات فساد كبرى داخل المؤسسات.

وحولت روزنباوم انتباهها وغضبها إلى نتنياهو، حيث قالت في رسالة استقالتها إلى رئيس الوزراء أنه على الرغم من أنها طلبت منه الدعم عدة مرات؛ بسبب الضغوط المتزايدة من أمسالم إلا أنه امتنع عن التدخل.