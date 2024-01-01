اليابان تطالب قوات الدفاع الذاتي بالذهاب للمناطق المتضررة من الزلزال للقيام بعمليات الإنقاذ

طلب وزير الدفاع الياباني، كيهارا مينورو، من أفراد قوات الدفاع الذاتي، الذهاب إلى المناطق المتضررة من جراء الزلزال الذي وقع في وقت سابق اليوم الاثنين وبلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر، وذلك للقيام بعمليات الإنقاذ هناك.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن الوزير القول، إن الوزارة لم تتلق بعد طلبا رسميا لإرسال مهمة إغاثة من الكوارث.

وقال كيهارا للصحفيين إنه أصدر تعليماته لأفراد قوات الدفاع الذاتي، بالعمل بشكل وثيق من أجل إجراء عمليات الإنقاذ التي تعطي الاولوية لحياة البشر، ولتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

من ناحية أخرى، خفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى "التحذير الكبير من حدوث موجات تسونامي" الذي كان قد صدر في وقت سابق لمقاطعة إيشيكاوا، إلى مجرد "تحذير من حدوث موجات تسونامي" في المقاطعة وباقي المقاطعات الأخرى في أنحاء المنطقة، حيث يحث المسؤولون المواطنين على توخي الحذر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه قد تم إصدار تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في المقاطعات المتبقية على ساحل بحر اليابان.

وتقول هيئة الأرصاد الجوية إن موجات تسونامي ستضرب الساحل بشكل متكرر وقد تصير أعلى.

ويُطلب من الأشخاص في تلك المناطق الإخلاء بصورة فورية، والهروب إلى مناطق مرتفعة، والابتعاد بقدر الإمكان عن الساحل.