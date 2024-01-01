كهربا: لا أحلم بدفع غرامة الزمالك في 2024

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، أنه لا يحلم بدفع غرامة نادي الزمالك خلال عام 2024.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "السنة الماضية كانت رائعة، وأجمل لقطة لي هذا العام عودتي لكرة القدم من جديد لأنها كانت من أصعب الأوقات".

وأاف: "لا أحلم بدفع الغرامة في 2024، ولكن أحلم بالفوز بأمم أفريقيا مع المنتخب وكل البطولات مع الأهلي".

وأوضح: "إمام كنت بجواره منذ دخوله الأهلي، وهو تغير في كل شىء، وإمام مازال أمامه الكثير للأهلي، وكل اللاعبين على قلب رجلًا واحد".

وتابع محمود كهربا: "موديست في مباراة بالدوري أمام إنبي، اتفق معي على الحركة التي قمنا بها في السوبر ومن وقتها عند إحرازه أي هدف نقوم بنفس الاحتفال، وهو سعيد بالأجواء جدًا في النادي، وسعيد بالحياة معنا".

وأنهى: "أشكر جماهير الأهلي والكلمات لا تصف مدى حبي لهم، وإن شاء الله في كل مباراة أصبح عند حسن ظنهم، ولو حدث سوء توفيق في أي مباراة وإهدار فرص فهذا ليس بيدي وأتمنى دائمًا إحراز الأهداف".