 تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعداداً لمعسكر الإمارات - بوابة الشروق
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تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعداداً لمعسكر الإمارات

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 2:20 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 2:20 م

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

 


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