حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ

دخل الحظر المرحلي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات المباشرة وغير المباشرة وشراء ونقل الألماس الروسي، حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.

ويشمل الحظر، الألماس الروسي المنشأ، أو المُصدر أو العابر لروسيا، وكذلك الألماس الروسي المعالج في بلدان أخرى.

كما يشمل الحظر الألماس الطبيعي والاصطناعي، بالإضافة إلى المجوهرات الماسية، بينما سيتم فرض حظر غير مباشر على الاستيراد غير المباشر للألماس الروسي عند معالجته في دول ثالثة تدريجيا، ابتداء من الأول من مارس المقبل، ومن المقرر أن يكتمل بحلول الأول من سبتمبر المقبل.

ويعد الحظر جزءا من حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تم اعتمادها، في ديسمبر 2023.

وتحظر العقوبات نقل المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات دون طيار.