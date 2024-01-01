نتنياهو: لا تغيير في أوامر إطلاق النار ولن نسمح بعودة أهل غزة إلى شمال القطاع الآن

نفى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حدوث تغيير في أوامر إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن بلاده تتصرف وفقًا لاعتباراتها العملياتية فقط.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو، خلال اجتماع لحزب الليكود، مساء الاثنين: «لا نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع، ولا قرار غير ذلك، ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى بيئة آمنة في غلاف غزة».



وعن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، عقب: «لدينا اتفاقات وأحيانًا تكون هناك خلافات، لكننا نتصرف فقط وفقًا لاعتباراتنا العملياتية، وقد حدث هذا مرارًا وتكرارًا خلال الحرب».



وقال مسئول إسرائيلي، إن «المرحلة المقبلة من الحرب على غزة ستستمر 6 أشهر»، لافتًا إلى أن «بعض القوات المنسحبة من غزة ستستعد لجبهة ثانية محتملة على الحدود مع لبنان».



وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الاثنين، أن «الحرب في قطاع غزة مستمرة لحين تحقيق الهدف الخاص بإزاحة حماس عن السلطة».



وأشار إلى أن «بعض الجنود الذين تركوا القتال في الجنوب، سيكونون على استعداد للانتقال إلى الشمال، كجزء من الاستعدادات لفتح جبهة أخرى محتملة».



وأكمل: «سيستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وسيشمل القتال مهامًا محددة ضد عناصر المقاومة»، وفقًا لما نقلته «رويترز».



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 41 جنديًا في معارك غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 2234 جنديا، بينهم 355 بجروح خطيرة، منذ بداية الحرب على غزة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة».