 روسيا تتعهد بمعاقبة المتورطين في الهجوم الصاروخي على دونيتسك - بوابة الشروق
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روسيا تتعهد بمعاقبة المتورطين في الهجوم الصاروخي على دونيتسك

وكالة قنا
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:49 م

أكدت روسيا أن جميع المتورطين في الهجوم على دونيتسك سيواجهون عقابا لا مفر منه.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم:" وكالات إنفاذ القانون الروسية بدأت على الفور تحقيقا في هذه الجريمة، وجميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضي بلادنا سينالون عقابا لا مفر منه".

وأضاف البيان:" إننا ندعو جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة إلى النأي بأنفسها عن تصرفات نظام أوكرانيا، وإدانة جرائمه التي تهدف إلى التدمير المتفاخر والمتهكم للسكان المدنيين".

وكان قد قتل 4 أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء قصف أوكراني لمدينة دونيتسك.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 26 شخصا إثر قصف صاروخي روسي على خاركيف.

 


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