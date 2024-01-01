أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستمرار انسحاب جيش الاحتلال من شمال غزة، وأنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام المقبلة.



وقال الإعلام العبري، إنّ التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب، وفق سلسلة أنباء عاجلة بثتها قناة الجزيرة.



وأضاف أن جيش الاحتلال معني بالانتقال للمرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.



وتابع: «الجيش معني بالتحرك من داخل الأراضي الإسرائيلية نحو أهدافه وليس من داخل قطاع غزة».



وتأتي هذه التحركات على وقع خسائر ضخمة يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في مختلف محاور قطاع غزة.



واليوم الاثنين، أفاد مستشفى سوروكا الإسرائيلي، بأنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 24 جنديا مصابا جراح، اثنان منهم خطيرة.



ونوه المستشفى، بأنه قدّم منذ بداية الحرب العلاج لـ 2408 جنود أصيبوا في غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 15 جنديا إسرائيليا عبر تفجير حقل ألغام شمالي قطاع غزة.



وقال بيان لكتائب القسام، طالعته «الشروق»، إنها فجّرت حقل ألغام بقوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها لموقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بمدينة غزة.



وأضافت القسام، أن مقاوميها أكّدوا مقتل 15 جنديًا في العملية، فيما شوهدت سيارات الاسعاف والمروحيات الإسرائيلية تهرع لنقل القتلى والجرحى.



كما أعلنت كتائب القسام، استهداف 26 آلية إسرائيلية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.



وقالت إن مقاتليها تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية، من استهداف 26 آلية إسرائيلية متوغلة، في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.