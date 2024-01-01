تشاد: قضينا على قواعد «بوكو حرام» وقواتنا قادرة على بسط الاستقرار

قال نائب وزير الداخلية التشادي، حسين إبراهيم أصيل، اليوم الإثنين، إن قوات بلاده قضت على جميع معاقل وقواعد جماعة "بوكو حرام".

وأضاف أصيل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الجماعة الإرهابية تلجأ في الوقت الراهن إلى عمليات فردية، وطريقة "حرب العصابات"، بعد أن تمكنت القوات التشادية من القضاء على كل القواعد الثابتة لها، وبسط سيطرتها في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن التوترات في منطقة الساحل لا تؤثر على الأوضاع الأمنية في تشاد، خاصة ما يحدث في مالي، أو النيجر.

وتابع: "الوضع في تشاد شبه اعتيادي في الوقت الراهن، خاصة بعد أن اتخذت قوات الجيش والقوات الأمنية احتياطاتها، وأعادت ترتيب الأوضاع الأمنية بشكل يلائم المستجدات".

وأشار أصيل إلى أن بلاده سحبت قواتها المشاركة في إطار حفظ السلام بدولة مالي بشكل كامل، كما سحبتها جزئيا من النيجر، وبعضها في طريق العودة إلى تشاد.

ولفت إلى أن التقلبات الحاصلة في مالي والنيجر، ومنطقة الساحل، ليست مؤثرة بالنسبة للجانب التشادي، الذي يمتلك خبرة كافية لمواجهة كافة المتغيرات.

وبشأن الحركات المسلحة التشادية، التي رفضت التوقيع على اتفاق الدوحة في وقت سابق، وكذلك التي رفضت الاستفتاء على الدستور، أوضح نائب وزير الداخلية أن المعارضة المسلحة التشادية التحقت بركب السلام في البلاد، كما هو الأمر بالنسبة للمعارضة السياسية، ما يستبعد معه العودة لأي مسارات عسكرية مرة أخرى.

وفي وقت سابق، طالبت المعارضة التشادية، في رسالة وجهتها إلى المحكمة العليا في البلاد، بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد.

واعتمدت تشاد دستورا جديدا شهر ديسمبر المنصرم، أيد خلاله الناخبون نظام حكم يتسم بقدر أكبر من المركزية.

وأعلنت المحكمة العليا في تشاد، نتائج الاستفتاء الذي جرى في 17 ديسمبر، والذي صوت خلاله 85.9% لصالح الدستور الجديد مقابل معارضة 14.1%.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين 62.86%، في ظل وجود حوالي 8 ملايين شخص لهم حق التصويت.

ويعتبر هذا الاستفتاء خطوة مهمة في مرحلة التحول السياسي في الدولة الواقعة وسط أفريقيا، والتي يحكمها الجيش حاليا