قناة عبرية تنشر صورا لسيطرة عناصر حماس لساعات ودون انقطاع على المستوطنات في العطيف (فيديو)

نشرت القناة "12" العبرية يوم الأحد تقريرا وصفت من خلاله كيف سيطر عناصر حماس على المستوطنات في العطيف لساعات ودون انقطاع.

وقالت القناة العبرية في تقريرها: "على طول الطريق من غزة إلى المستوطنات الجنوبية ومنذ لحظة اختراق السياج بعبوة ناسفة حتى التسلل إلى الكيبوتسات التي أطلقوا عليها اسم "المستوطنات" صرخوا الله قوينا يا الله، وعندما وصلوا إلى البوابة الصفراء لأحد الكيبوتسات أطلقوا النار على القفل ودخلوا إليه دون تدخل".



وأضافت: "هذه هي لحظات السبت الأسود الذي بدأت فيه مجموعة كبيرة من المسلحين الفلسطينيين أعضاء في قوة النخبة التابعة لحماس يتسابقون بالسيارات وعلى الأقدام داخل إسرائيل يدمرون السياج ويدخلون المستوطنات الإسرائيلية وهم يحملون كاميرات Go-Pro ويقومون بتسجيل كل تحركاتهم".

وتفيد القناة "12" بأنهم كانوا يصرخون وهم يقودون سياراتهم ودراجاتهم النارية بشكل عشوائي من القطاع إلى السياج الحدودي، وطوال الطريق كانوا يشجعون بعضهم البعض بنشوة ويتأكدون من أن الكاميرات تلتقط كل شيء.

وذكرت أنهم عندما اخترقوا السياج الحدودي سخروا من إسرائيل، حيث قالوا "أين جرس الإنذار؟".

وأفادت بأن المسلحين الفلسطينيين عندما وصلوا إلى السياج قاموا بتفجير عبوة لاختراقه وهم يرددون "هذه أرضنا".