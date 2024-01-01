وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 685 جنديا أوكرانيا

وجاء في بيان الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم صد هجمات أوكرانية على محاور القتال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وقتل وإصابة 685 جنديا وإسقاط طائرة /سو-27/، وإصابة مطارات أوكرانية تتمركز فيها طائرات حاملة لصواريخ Storm Shadow.

كما تم اعتراض 22 صاروخا وإسقاط 46 طائرة مسيرة وتدمير 4 مستودعات وقود.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن اليوم أنه تمكن من اعتراض 87 طائرة مسيرة هجومية من أصل 90 طائرة أطلقتها روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام 2022، يدعي كل طرف تكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد بشكل منفصل من الأرقام الصادرة في ظل استمرار الحرب، التي لم تفلح الجهود الدولية والإقليمية في إنهائها حتى الآن.