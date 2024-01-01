عضو حركة فتح: الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يغادر أرضه

قال أكرم الرجوب، عضو المجلس الثوري بحركة فتح، إن «استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء والأعيان المدنية يعبر عن فكرة الانتقام من الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «النيل للأخبار»، اليوم الاثنين، أن «قوات الاحتلال لا تقيم أي اعتبار لأي قيم أو أخلاق إنسانية؛ من الممكن أن يلتزم بها الأعداء في قتالهم بين بعضهم البعض».

وأشار إلى أن «الحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، تعكس فكر المجتمع الإسرائيلي الذي يتجه نحو اليمينة، والهمجية في تعاملهم مع الشعب الفلسطيني».

ونوه أن «الانتقام يتجلى في استخدام قوات الاحتلال لآلة الحرب والطائرات والقذائف»، معقبًا: «يستهدفون المدنيين والنساء والأطفال ظنًا منهم أنهم يبحثون عن تحقيق نصر هنا أو هناك».

وحذر من أن «الهدف الأكبر من الحرب يتعلق بالدفع بالشعب الفلسطيني لترك أرضه والهجرة إلى سيناء أو أي بلد آخر يتاح الهجرة إليه»، مؤكدًا: «الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يغادر أرضه أو يحقق الحلم والهدف لقوات الاحتلال».

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.