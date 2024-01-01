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أعداد جريدة الشروق
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حماس: تصريحات قادة الاحتلال عن تهجير سكان غزة أحلام يقظة

آية صلاح
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 6:46 م
وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي عن تهجير سكان قطاع غزة بأنها "أحلام يقظة".

وقالت الحركة في بيان لها "تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".

وأضاف البيان "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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