 الحصيلة الأكبر منذ نكبة 1948.. وزير فلسطيني: 30 ألف شهيد بغزة والضفة في 2023 - بوابة الشروق
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الحصيلة الأكبر منذ نكبة 1948.. وزير فلسطيني: 30 ألف شهيد بغزة والضفة في 2023


نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:17 م
قال حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إنّ العام الماضي 2023 كان عام الحزن بالنسبة للفلسطينيين، حيث فقد الشعب أكثر من 30 ألف شهيد، وبخاصة في الحرب المستعرة والمستمرة على غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الأرقام هي الأضخم منذ الاحتلال في عام 1948، كما أصيب من الفلسطينيين أكثر من 100 ألف شخص، وجرى إزالة وهدم مئات الآلاف المنازل.

وتابع: «الحياة في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية، لأن البنية التحتية والفوقية وكل شيء في قطاع غزة دُمر وانتهت صلاحية وجوده على الأرض».

ولفت إلى أن عام 2023 كان داميا، حيث شهد القتل والإبادة والتدمير وإزالة أركان الحياة من قطاع غزة، بالإضافة إلى ما حدث في الضفة الغربية التي لا يقل حظها عن غزة، بالإضافة إلى مدينة القدس.

ونوه بأن المسجد الأقصى المبارك عانى في العام المنصرم، من اقتحامات المستوطنين ومحاولات قوات الاحتلال السيطرة عليه.

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