رئيس جامعة حلوان لـالشروق: الانتهاء من فرش الجامعة الأهلية بنسبة 85%

قنديل: سداد 356 مليون جنيه للهيئة الهندسية مستحقات متأخرة

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الانتهاء من أعمال فرش الجامعة الأهلية بنسبة 85%، والانتهاء من الخدمات الأساسية كخدمات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وتوفير كافيتريا للطلاب من خلال دار الضيافة، وتشغيل 5 مباني والبوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات الطلابية بجامعة حلوانوبلغ إجمالي الإنفاق على دعم الطلاب من صناديق التكافل الاجتماعي 4 ملايين جنيه استفاد منها 8900 طالب وطالبة.

وكشف قنديل، خلال تصريحات لـ"الشروق"، عن تشكيل لجنة لإنشاء شركة بجامعة حلوان تحمل اسم "شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية" وستكون شركة مساهمة مصرية وهي حاليا تحت التأسيس.

ولفت قنديل، إلى سداد 356 مليون جنيه للهيئة الهندسية مستحقات متأخرة وسيستكمل الدفع ليصل ليتم سداد 450 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، ذاكرا أنه جاري العمل للبدء في فتح منفذ بالحرم الجامعى للمطبعة لاستلام الأعمال الخاصة بطباعة رسائل الماجستير والدكتوراة من الباحثين.

وتابع: "كما أنه ولأول مرة جاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية لإنشاء شركة مساهمة تتبع لجنة لحصر أملاك الجامعة، وتم التواصل مع محافظة القاهرة مديرية الإسكان وتم استلام الرسم الهندسى المعتمد المكمل لقرار تخصيص الحرم الجامعى، والتواصل مع عميد كلية الهندسة بالمطرية لرفع المقاسات، والتواصل مع الإدارة المركزية لإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة في هذا الشأن.

وذكر رئيس جامعة حلوان أن مشروع إنشاء مجمع رياضي بدأت خطواته بالفعل على مسطح 9200م2 وتضم ملعب رئيسى متعدد الأغراض وكرة يد، وكرة خماسية، وكرة سلة، وكرة طائرة ومدرجات تسع 3000 متفرج، وتكليف الإدارات المسئولة بالجامعة لإعادة تأهيل الصالة المغطاة ورفع كفاءتها.

وقال إن الجامعة جددت وعقدت 9 اتفاقيات جديدة ليصل بذلك إجمالي الاتفاقيات بمختلف ادول الأوروبية 26 اتفاقية، مضيفًا أن قطاع التعاون الدولي بالجامعة يتواصل ويتوافض مع 30 جامعة جديدة، فضلًا عن سفر 19 عضو هيئة تدريس وموظف إداري و5 طلاب من مرحلة الدراسات العليا للتدريب والتدريس.

وحول ملف الرعاية الصحية، أوضح قنديل، أن جامعة حلوان قدمت رعاية صحية لـ63 ألف طالب وطالبة بتكلفة 52 مليون جنيه من بينهم 42 مليون جنيه من التمويل الذاتي للجامعة، فضلًا عن الاتفاق مع صندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة التعليم العالي لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لحوالي 7 آلاف فرد، وللعاملين والقطاع الإداري لحوالي 6 آلاف فرد، واعتماد مستشفى بدر الجامعي التابعة لكلية الطب كأحد مستشفيات التأمين.