بابا الفاتيكان فرنسيس يحتفل بقداس رأس السنة في كاتدرائية القديس بطرس

من المتوقع أن يحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس، بقداس رأس السنة الجديدة في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان في وقت لاحق اليوم الاثنين، مع انطلاق العام الميلادي الجديد.

ويعتزم رأس الكنيسة الكاثوليكية، الاحتفال بالقداس وإلقاء عظته ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

وفي ظل الحروب والصراعات التي يشهدها العالم، من المتوقع أن يتناول البابا،87 عاما، الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، ويدعو إلى السلام.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بما تسميه عيد مريم، والذي يحتفل بكون مريم أم المسيح عيسى، واليوم العالمي للسلام في الأول من يناير.

ومن المتوقع أن يخاطب فرنسيس المؤمنين في ساحة القديس بطرس من نافذة القصر الرسولي. ومن المتوقع أن يحضر القداس آلاف الأشخاص.