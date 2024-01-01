حماس: وفد الحركة متواجد في القاهرة لبحث مقترح وقف إطلاق النار

أكد مصدر في حركة حماس، اليوم الاثنين، أن موقف الحركة لا يزال على حاله، وهو رفض أية صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المصدر في تصريحات لفضائية «العربية»، صباح الاثنين، أن وفدا من الحركة يتواجد في القاهرة؛ لبحث مقترح وقف إطلاق النار، في إشارة إلى أن المفاوضات مستمرة.

وتشترط حماس منذ أسابيع عدة وقفاً شاملاً وتاماً لإطلاق النار في كامل القطاع المحاصر، مقابل تبادل المحتجزين والأسرى مع الاحتلال.

في حين ترفض تل أبيب هذا الشرط، نافية إمكانية تطبيق «هدنة نهائية للحرب قبل القضاء على حماس»، وفق مزاعم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فضلا عن قيادة الجيش.

والخميس الماضي، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن المقترح المصري بشأن قطاع غزة، يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.

وقال رشوان في تصريح له، إن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وذكر أن «صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار».

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.