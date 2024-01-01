هاري كين يتلقى صدمة جديدة بعد فوز رونالدو بلقب هداف العالم

بعد أيام من حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو للقب هداف العالم خلال عام 2023، برصيد 54 هدفا وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، تلقى الأخير صدمة جديدة بفقدان لقب أخر خلال العام المنقضي .

حيث انتزع سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني «البوندسليجا» خلال عام 2023 من هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، رغم احتلال الاخير صدارة الدوري حاليا برصيد 21 هدف وبفارق 4 أهداف عن المهاجم الغيني.

وأشارت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» إلى تصدر الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت قائمة هدافي الدوري الألماني هذا العام برصيد اجمالي 24 هدف في 26 مباراة.

في الوقت الذي حل فيه الانجليزي هاري كين في المركز الثاني لقائمة هدافي البوندسليجا في عام 2023 برصيد 21 هدف في 15 مباراة فقط، بسبب انضمامه إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقارنة بمنافسه الذي يلعب في صفوف شتوتجارت منذ صيف 2022.

وانضم قائد توتنهام الانجليزي السابق إلى حامل لقب الدوري الألماني، بقيمة 110 ملايين يورو، وهي الصفقة الأعلي في تاريخ البوندسليجا.

وعقب انضمامه للعملاق البافاري في أغسطس، أصبح هاري كين أول لاعب على الاطلاق يصل إلى احراز 18 هدفا في أول 12 مباراة في موسم بالدوري الألماني، كما حقق رقما قياسيا أخر كونه أول لاعب يسجل 12 هدفا في أول 10 مباريات له في تاريخ البوندسليجا.

واستغل كين غياب مهاجم شتوتجارت عن منافسات الدوري الألماني بسبب الاصابة في اكتوبر الماضي ليغرد منفردا في صدارة هدافي البوندسليجا.

وجاء مارفين دوسكتش لاعب فيردر بريمن في المركز الثالث برصيد 16 هدفا في 35 مباراة، يليه أندريه كراماريتش، نجم هوفنهايم، برصيد 15 هدف في 31 مباراة.

كما احتل الهولندي دونيل مالين، جناح بوروسيا دورتموند، المركز الخامس برصيد 14 هدفا في 31 مباراة، بالتساوي مع جوناس ويند، لاعب فولفسبورج، برصيد 14 هدفا، لكنه خاض 3 مباريات أكثر من نجم دورتموند.

وحرمت فترة التوقف الشتوية للدوريات الاوروبية هاري كين من لقب هداف العالم خلال عام 2023، بعد أن توقف رصيده قبل التوقف عند 52 هدف احتل بها مركز الوصافة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الذي انتزع اللقب للمرة الخامسة في تاريخه برصيد 54 هدف بسبب استمرار منافسات دوري روشن السعودي .

ويحتل نادي بايرن ميونيخ المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط خلف باير ليفركوزن متصدر المسابقة، ويحل نادي شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.