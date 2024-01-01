حبس سيدة ضبط بحوزتها 34 كيلو حشيش وهيدرو بالشرقية

أصدرت النيابة العامة بقسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية قرارًا بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بحيازة كمية كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو، وذلك قبل ترويجها على عملائها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها حيازة، ربة منزل ومقيمة في دائرة قسم أول الزقازيق، لكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها بدائرة قسم أول الزقازيق.

فور التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها 340 طربة حشيش تزن 24 كيلوجرامًا، و10 كيلو من مخدر الهيدرو.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم أول الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.