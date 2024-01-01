منتخب السلة يعبر موريتانيا ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة، بعد تخطيه عقبة نظيره الموريتاني في الدور ربع النهائي من البطولة.

وحقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا على نظيره الموريتاني بنتيجة 88 - 56، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، في الدور ربع النهائي من البطولة العربية للمنتخبات.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الإماراتي، في الدور قبل النهائي من البطولة العربية لكرة السلة، والمقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل.

وفي سياق متصل، سيواجه المنتخب التونسي نظيره الليبي، في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي للبطولة العربية لكرة السلة.