الهند تطلق أول قمر اصطناعي لدراسة الثقوب السوداء

أطلقت الهند أول أقمارها الاصطناعية اليوم الإثنين، لدراسة الثقوب السوداء فيما تسعى لتعميق جهود استكشاف الفضاء قبل إرسال مهمة مأهولة طموحة العام المقبل.



وقال إس. سومانات، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، إنه جرى إطلاق المركبة المسماة "إكس راي بولاريمتر ستالايت"، إلى مدار يبعد مسافة 350 كيلومترا من جزيرة قريبة من الميناء الفضائي الرئيسي بالهند سريهاريكوتا، قبالة ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد.



وسوف يجري القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه نحو 470 كيلوجراما، أبحاثا على الأشعة السينية التي تنبعث من نحو 50 جسما سماويا بمساعدة حمولتين صنعتهما منظمة أبحاث الفضاء الهندية ومعهد أبحاث آخر مقره بنجالور.



وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمة مماثلة في 2021 للإجابة على أسئلة مثل سبب دوران الثقوب السوداء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.