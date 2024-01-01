التموين: غرامة تصل لـ2 مليون جنيه لمن يخالف الحد الأقصى لأسعار للسلع الاستراتيجية

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، عن تفاصيل إصدار الوزير الدكتور على مصيلحي القرار المنظم لآليات تداول وضبط منظومة السلع الاستراتيجية، التي حددها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أول أمس، والبالغ عددها 7 تضمنت (الزيت، الأرز، السكر، المكرونة، الفول، العدس، الجبن).



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن الدكتور علي مصيلحي عقد اجتماعا تنظيميا اليوم، مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، و7 مديريات تموينية على مستوى المحافظات؛ للمتابعة الدقيقة والمستمرة من أجهزة الدولة كافة.



وذكر أن هناك عقوبات بقانون حماية المستهلك لمن يخالف الحد الأقصى لأسعار السلع الاستراتيجية، تبدأ من المصادرة وإعادة طرحها في المنافذ التابعة للدولة، والغرامة بما لا يقل عن 100 ألف حتى 2 مليون جنيه، مع عقوبة الحبس لمدة تصل عاما.



ولفت إلى أن الأمانة الفنية لمجلس الوزراء، واللجنة العليا برئاسة وزير التموين، ستتابع كل الفواتير المصدرة من الشركات المنتجة والمعبئة والمستوردة عن كل الكميات الموجودة من السلع، وأماكن تخزينها وتسعيرها العادل بالتكلفة، والإعلان عن الحدود القصوى للأسعار.



وأشار إلى أن هذه اللجان سترفع تقارير الشركات للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع الاستراتيجية، منوها بأن هناك آلية لتحديد سعر السلعة العادل وتكلفة ومدخلات الإنتاج، لضمان التنافسية وزيادة المساحة السلعية، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة لن تتدخل في فرض تسعيرة جبرية لهذه السلع.