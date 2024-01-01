محافظ قنا يعتمد ترقية 375 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، ترقية 375 موظفا بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن المستحقين للترقية اعتبارا من أول يوليو 2023م بمختلف التخصصات، في ضوء القواعد الصادرة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة رقم 121 لسنة 2023م.

وأكد محافظ قنا، أن القرار نص في مادته الأولى على ترقية 375 موظفا من المستوى الوظيفي الأدنى إلى المستوى الوظيفي الأعلى بمختلف المجموعات النوعية مع منحهم علاوة الترقية المقررة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي اعتبارا من أول يوليو 2023 وفقا للمسمى الوظيفي لهم.

كما تضمن القرار في مادته الثانية صرف الحافز لعدد 131 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، والذين مر عليهم 3 سنوات في المستوى الوظيفي، وفقا للقانون.

وأشار إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديوان العام وإدارته المختلفة بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الموارد البشرية بالمحافظة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تكثيف وتطوير البرامج التدريبية للعاملين بهدف تنمية الكوادر البشرية بالمحافظة وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي تنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.