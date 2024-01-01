 رئيس الوزراء الباكستاني: 2023 كان حافلا بالعنف والعدوان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الباكستاني: 2023 كان حافلا بالعنف والعدوان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد غزة

علم باكستان
علم باكستان
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 12:02 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 12:02 م

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر، اليوم الاثنين، الشعب الباكستاني بالعام الجديد.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني - في رسالة إلى الشعب، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إلى أن عام 2023 كان حافلا بالعنف والعدوان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أهالي غزة الأبرياء.

وأعرب عن أمله في أن يلعب المجتمع الدولي دورا في ضمان السلام في فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عزم حكومته على جعل باكستان مركزا للتنمية والازدهار في العام الجديد، مضيفا أن عام 2024 مهم بالنسبة للدولة في تصميمها على تحقيق أهداف السلام والاقتصاد القوي.


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