بابا الفاتيكان: دور مهم تقوم به النساء والأمهات من أجل السلام العالمي

أكد البابا فرنسيس، الدور المهم الذي تقوم به النساء والأمهات في الكنيسة والمجتمع والسلام العالمي، في قداس بمناسبة بداية العام الجديد.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية /87 عاما/ في عظته بمناسبة العام الجديد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان: "على العالم أن ينظر إلى الأمهات والنساء لإيجاد السلام، والخروج من دوامة العنف والكراهية، ولاستعادة النظرة الإنسانية والقلب البصير".

كما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية - بصورة تقليدية - باليوم العالمي للسلام في الأول من يناير من كل عام.

واحتفل الحبر الأعظم بالقداس وألقى عظته بداية من الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

وفي ضوء الحروب والصراعات التي يشهدها العالم، قال البابا أمام نحو 7000 فرد تجمعوا في كاتدرائية القديس بطرس: "إن أوقاتنا التي لا يعمها السلام تحتاج إلى أم لتوحد الأسرة البشرية من جديد".