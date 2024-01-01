قال الفنان أحمد عز، إن «انتهاء العدوان على غزة أول أمنياته في 2024»، معربًا عن أمنياته في عودة الأرض لأصحابها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد: «أتمنى إن الهم ينزاح عن أهلنا في فلسطين والأرض تعود لأصحابها وينتهي العدوان، وأتمنى لبلدي الاستقرار والنجاح، وأقدر أقدم أعمالا تسعد الناس».

وأشار إلى أن «تقدير وحب الناس أفضل جائزة يحصل عليها الفنان»، معقبًا: «أعظم حاجة إن الواحد يعمل عمل ويلاقي التقدير من الناس والجمهور، ده قمة الرضا ونعمة كبيرة ربنا يديمها».

ولفت إلى أنه يشعر بأنه لم يقدم الكثير على مدار مسيرته الفنية، متمنيًا تقديم المزيد من الأعمال خلال السنوات المقبلة.

وأرجع نجاح دوره بفيلم «كيرة والجن»، إلى وجود مخرج كبير مروان حامد، وكوكبة من الممثلين على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز.

وأكمل: «كان في حالة حلوة في الشغل لإننا عارفين إننا بنعمل حاجة كبيرة وتليق بالمشاهد، فالجمهور لا يقبل بأنصاف الأعمال، خاصة أنه يرى كل شيء الآن من خلال الهاتف والمنصات».