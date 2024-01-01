الليثي يشعل حفل الكريسماس بأغنية سطلانة (صور)

أحيا المطرب الشعبي محمود الليثي واحدة من أقوى حفلات رأس السنة الجديدة داخل إحدى الفنادق الكبرى بحضور جماهيري كامل العدد في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدم الليثي باقة من أجمل أغانيه التي تألق بها خلال مشواره الفني مثل "سطلانة، كان في ولد، بونبوناية، الغل مني هاريكم، سيبك من الخلع، واختتم الحفل بأغنية أطاوع التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

على جانب آخر، كان قد روى المطرب الشعبي محمود الليثي، موقفًا مؤثرًا من ضمن أسباب نجاح أغنية سطلانة، قائلًا: "إحنا عملنا الأغنية الأربعاء وكسرت الدنيا السبت، ليَّ مدير أعمالي راجل محترم وطيب اسمه توتة واحدة عندها عيلين غلبانة جدَّا تعبانة ومعندهاش حد يوديها المستشفى فهو اتبرع إنه يروح معاها".