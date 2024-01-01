توقعت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، اليوم، للسنة القادمة 2024، سلسلة من التوقعات على قناة الجديد، بدءا من لبنان إلى الدول العربية، إليكم ما جاء فيها.



فلسطين



قضية تحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين ستحمل مفاجآت لن يتوقعها أحد، وشروط حركة حماس سوف تفرض نفسها على الأرض، خاصة عند حدوث عملية انسحاب مفاجئ لبعض الضباط والجنود الإسرائيليين من معركة غزة.



إسرائيل ستكون أمام أكبر انقلاباً شعبياً وسياسياً في تاريخ الدولة العبرية، كما ستكون أمام أكبر فشل عسكري في التاريخ عبر ثلاث حروب حاسمة من بينها حرب غزة.



لبنان



سوف تتجه الأضواء الإعلامية إلى مدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري لحدث مهم، وما بين البدلة العسكرية والبدلة السياسية أرى اللواء البيسري في الحالتين يؤدي التحية ويشكل المفاجئة ممكن أن يكون رئاسياً أو غير ذلك.



مشهد المياه الذي غمر الشوارع اللبنانية بسبب الأمطار سيكون مشهداً طبيعياً أمام قسوة وخطورة المشاهد القادمة بسبب الأمطار والعواصف، وهنا أحذر وأنبه الجميع بإيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة خاصة خلال الأشهر الثلاث من السنة الجديدة.



أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والخلافات المسيحية على اسم الرئيس سيجعل البطرك الراعي في حالة انزعاج شديد قد يتخذ من خلاله موقفاً صادماً لجميع قد نراه إما في حالة اعتكاف أو فحالة بعد واستراحة بعيداً عن حالة النكد السياسي كي يضع الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية اتجاه لبنان والشعب والرئيس.



سنرى السيد حسن نصرالله في لقاء تاريخي مع إحدى القيادات العربية الخليجية والمرموقة ولا أستبعد أن يتم هذا اللقاء في دولة إسلامية بارزة.



في العام 2024، سيكون السيد حسن نصر الله بين خيارين كبيرين، ولأنه سيد المقاومة وسيد الكلام سنراه سيداً للحكمة والأحكام وجمهور المقاومة وأنصار حزب الله تملأ الشوارع تأييداً لقرار حسن نصر الله.



السعودية



شخصية عربية محبوبة وبارزة ستكون من أبرز وأهم المرشحين للحصول على جائرة نوبل للسلام عبر تحقيق إنجاز عربي كبير يؤدي إلى بداية مرحلة السلام ومن خلال موقف عربي موحد، ولا أستبعد ولي العهد السعودي صاحب الشرف للحصول على هذه الجائرة وستكون السودان مدخل هذه المبادرة.



وهناك إنجاز رياضي على مستوى كبير سيحققه فريق من المملكة العربية السعودية بين فريق الهلال والنصر سنشهد نصراً رياضياً باهر.



سوريا



الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور سوريا في عام 2024 ووفود أوروبية وأميركية نراها في سوريا.



السودان



قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي سيكون أمام مخاطر الانهيار العسكري ومواجهة خطر الانهيار الصحي، ويد الغدر تحوم نحوه.



خفض وتيرة الاقتتال في السودان حتى إنهاء الصراع واختفاء مشاهد الدمار والتهجير أمام مرحلة السلام، بمساندة أميركية مصرية مع السعودية وقطر.